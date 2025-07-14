Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

"Московский патруль": блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую дочь в туалете аэропорта Антальи

"Московский патруль": житель ТиНАО арестован после нападения собак на людей

"Московский патруль": началось рассмотрение дела о незаконной торговле "Оземпиком"

"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела о попытке отравления пирожками с ртутью

"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

"Московский патруль": суд арестовал последователя блогера Алекса Лесли

"Московский патруль": в Москве осужден бывший участник ОПГ Алексей Чеботарев

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова осудили на 13 лет по делу о растрате

Сын актера Демчога осужден за дропперство

Блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Обвинения также предъявлены его брату и отцу. У них уже прошли обыски.

По данным следствия, деньги, полученные от блогерства, шли напрямую на счета родных Субо. С 2020 по 2022 год фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей, полученных преступным путем, они совершили финансовые операции.

В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пениям и штрафам в размере 20 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судышоу-бизнесвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика