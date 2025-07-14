"Московский патруль": блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела

Блогера Subo объявили в розыск после возбуждения уголовного дела. Обвинения также предъявлены его брату и отцу. У них уже прошли обыски.

По данным следствия, деньги, полученные от блогерства, шли напрямую на счета родных Субо. С 2020 по 2022 год фигуранты уклонились от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов рублей. В дальнейшем с денежными средствами в размере 10 миллионов рублей, полученных преступным путем, они совершили финансовые операции.

В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пениям и штрафам в размере 20 миллионов рублей.

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