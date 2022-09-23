В Санкт-Петербурге появятся теплые тротуары. Пилотный проект против наледи планируют запустить в октябре. Для этого проложат специальные греющие сетки. Первый теплый участок обустроят рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Специалисты отмечают, что такая система относится к слаботочным, работающим от постоянного напряжения. Это гарантирует полную безопасность, поэтому сетку можно устанавливать на любых территориях, даже на детских площадках, уверяют эксперты. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.