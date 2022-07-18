Сильный ливень обрушился на Тюмень

Сильнейший ливень обрушился на Тюмень. Жители делятся в соцсетях кадрами затопленных улиц, тротуаров и остановок.

В яму около одного из домов по шею провалился подросток. Судя по прогнозам, ливни в ближайшие дни покидать город не собираются. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.