Гражданам Донбасса необходимо пройти дактилоскопию при урегулировании статуса в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Граждане ДНР, ЛНР и Украины должны пройти дактилоскопическую регистрацию для получения документов в целях проживания и работы в РФ вне зависимости от выбранного статуса. Об этом сообщает ТАСС.
"Вне зависимости от выбранного гражданином правового статуса на территории России при его обращении для получения соответствующего документа он проходит административные процедуры, связанные с дактилоскопической регистрацией, фотографированием и анкетированием биографических данных", – отметили в МВД РФ.
Уточняется, что граждане обращаются в органы МВД с заявлениями о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, о выдаче патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, а также о предоставлении статуса беженца или временного убежища.
При отсутствии удостоверения личности или нет принимающей стороны в министерстве рекомендовали в оперативные штабы и на "горячие линии".
Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
Решение также распространяется на жителей указанных территорий, которые ранее имели гражданство РФ, но оформили выход из него. Ранее речь в указе шла лишь о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
До этого в МВД РФ сообщили, что находящиеся на территории РФ граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в стране и после 17 августа, даже если у них отсутствуют соответствующие разрешительные документы на проживание или трудовую деятельность. Гражданам указанных стран рекомендуется обращаться в органы МВД для оформления статуса беженца или временного убежища.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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