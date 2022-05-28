Чартерные программы организуют в Дагестан

В Дагестан летом 2022 года организуют чартерные программы. Идея в том, туристам предложат туры "под ключ". Как ожидается, их стоимость будет начинаться от 30 тысяч рублей на человека.

В Дагестан такие чартеры уже летают с мая и будут летать также летом. А в Чечню первый туристический чартер отправится 10 июня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.