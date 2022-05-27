Турпоток на юг РФ в этом году может достичь 70 млн человек – эксперты

Турпоток на юг России в этом году может достичь 70 миллионов человек. Об этом заявили эксперты в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту курортного сезона.

Также журналистам рассказали о новых интересных направлениях на юге России. Например помимо моря в Краснодарском крае доступен еще и экологический туризм. Власти региона активно восстанавливают советские пешеходные маршруты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.