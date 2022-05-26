Прием заявок на гранты в поддержку делового туризма стартует в Москве 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве с 6 июня начнется оформление заявок на получение грантов на поддержку молодежного и делового туризма, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Заявочная кампания продлится месяц – с 6 июня по 7 июля. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Заммэра уточнила, что на сумму гранта окажет влияние число участников конкретного мероприятия, длительность которого должна составлять не менее двух дней и включать экскурсионную программу. Кроме того, принимать участие в мероприятии должны не менее 100 человек, минимум 20% из которых должны быть размещены в гостиницах Москвы.

Уточняется, что для для мероприятий с запланированной численностью от 100 человек выделят не более 3 миллионов рублей, от 250 до 499 участников – не более 5 миллионов рублей, от 500 до 999 участников – не более 7 миллионов рублей, более 1 тысячи человек – до 10 миллионов рублей.

Заявку на грант необходимо предоставить в письменном виде вместе с пакетом документов не позднее чем за 14 дней до самого мероприятия, она будет рассмотрена экспертной комиссией в течение восьми рабочих дней. Отчетные документы необходимо предоставить в течение 20 рабочих дней после его окончания.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что свыше 2,8 тысячи заявок подали на соискание грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Эти премии вручаются каждый год в качестве меры поощрения и поддержки одаренных детей и молодежи в возрасте от семи до 20 лет, которые учатся в профильных школах и колледжах.

