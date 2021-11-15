Интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза – исследование

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Россияне интересовались распродажами в онлайн-магазинах, приуроченными ко Всемирному дню шопинга, в этом году в 1,5 раза активнее, чем в прошлом. К такому выводу пришли аналитики "МегаФона", проанализировав интерес россиян к покупкам 11 и 12 ноября с помощью инструментов Big Data.
В исследовании отмечается, что интернет-трафик в онлайн-магазинах по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году вырос в 2 раза. Наибольшую активность из всех маркетплейсов зафиксировали на AliExpress, где прирост покупателей в период акций увеличился на 135%. Вторым стал Ozon (75%), а третьим – "СберМегаМаркет" (51%).
В рейтинге популярных товаров первое место заняла категория "одежда и обувь", которой интересовались 57% россиян, совершающих покупки. Бытовую технику и электронику выбирали 13% интернет-покупателей, книги – 6%, 5% – товары для детей.
Самыми активными покупателями стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени. В южных регионах России зафиксирован самый высокий интерес к шопингу: например, мобильный трафик в Северо-Кавказском федеральной округе вырос в 3 раза, а в Южном федеральном округе – в 2,5 раза.
Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как избежать лишних покупок в торговых центрах. Психолог советует составлять списки перед походом в магазин. Таким образом удастся не только ограничить количество приобретенного товара, но понять, что действительно нужно.
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