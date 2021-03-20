Шоппинг делает счастливее более 60% россиян – исследование

Фото: depositphotos/pressmaster

Аналитики "AliExpress Россия" и исследовательской компании ResearchMe выяснили, что большинство россиян становятся счастливее после удачного похода по магазинам. Об этом сообщает "Газета.ру".

Покупки поднимают настроение 62% опрошенных. Чаще всего в благодушное состояние их приводит покупка одежды, обуви и сумок – этот вариант ответа выбрали 40% респондентов.

Кроме того, 35% россиян становятся счастливее от получения гаджетов и бытовой техники. В топ-3 по "получаемому счастью" также находится покупка аксессуаров для дома и товаров для хобби. Так считают 26% участников опроса.

Примечательно, что 40% от общего числа людей, ответивших на вопросы, признались – они чувствуют себя счастливее, если при покупках удалось сэкономить.

Ранее стало известно, что на сайте госуслуг могут реализовать сервис для решения споров по онлайн-покупкам. В связи с этим были подготовлены изменения в законодательство о защите прав потребителей.

