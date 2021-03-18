На сайте госуслуг может появиться сервис для решения споров по онлайн-покупкам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На портале госуслуг появится специальный сервис для урегулирования споров между онлайн-магазинами и покупателями их продукции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительства.

По словам главы кабмина, сейчас довольно быстро развивается интернет-торговля, а люди чаще делают покупки в режиме онлайн.

Он добавил, что, если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуги, у него должна быть возможность так же быстро и просто предъявить ее продавцу. Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей.

"Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на едином портале государственных услуг", – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что благодаря новому сервису любой покупатель сможет обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. Во время спора можно будет подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки.

Мишустин считает, что такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепить доверие к сфере онлайн-торговли.

Ранее сообщалось, что до конца этого года на госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами. Платформа позволит организовать работу по четырем направлениям. Граждане смогут отследить статус обработки обращения и оценить качество полученного ответа.

Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали девять российских субъектов.