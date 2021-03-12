На госуслугах запустят платформу для обратной связи с гражданами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца этого года на госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти, цифровую платформу "Госуслуги. Решаем вместе" запустят во всех субъектах страны.

По его словам, платформа позволит организовать работу по четырем направлениям.

"Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов и общественных обсуждений, ведение пабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях", – рассказал он.

Чернышенко пояснил, что граждане смогут отследить статус обработки обращения и оценить качество полученного ответа.

Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали девять российских субъектов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал.

Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.

Премьер также предложил использовать портал для информирования граждан о получении льгот. Эта функция закреплена, однако ее техническая реализация будет происходить в 2020 году.