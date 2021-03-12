На госуслугах запустят платформу для обратной связи с гражданами

11:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца этого года на госуслугах появится платформа обратной связи с гражданами, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти, цифровую платформу "Госуслуги. Решаем вместе" запустят во всех субъектах страны.
По его словам, платформа позволит организовать работу по четырем направлениям.
"Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов, проведение онлайн-опросов и общественных обсуждений, ведение пабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах, а также отслеживание инцидентов в социальных сетях", – рассказал он.
Чернышенко пояснил, что граждане смогут отследить статус обработки обращения и оценить качество полученного ответа.
Пилотный проект по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали девять российских субъектов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал усовершенствовать единый портал государственных услуг и расширить его функционал.
Он предложил создать на портале единое окно обратной связи между гражданами, юридическими лицами и органами власти всех уровней. Это позволит отслеживать ход обращений и контролировать качество работы властей.
Премьер также предложил использовать портал для информирования граждан о получении льгот. Эта функция закреплена, однако ее техническая реализация будет происходить в 2020 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: