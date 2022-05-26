МЧС объяснило рост числа утонувших ростом внутреннего туризма

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В МЧС России объяснили, с чем связано увеличение числа погибших на водоемах. Об этом рассказал начальник отдела Госинспекции по маломерным судам ведомства Андрей Печенин.

По словам представителя МЧС, на статистику повлиял рост внутреннего туризма.

"За прошлый год в РФ, к сожалению, мы отметили некоторое увеличение погибших людей на водных объектах. Связываем мы это с тем, что у нас два года подряд в связи с коронавирусной инфекцией вводились ограничения на выезд людей за рубеж. Естественно, это повлияло на большой приток туристов, отдыхающих непосредственно у наших водоемов", – объяснил Печенин.

Специалист рассказал, что в минувшем году на фоне прироста внутреннего туризма на 40% на водоемах в России погибли более 3,2 тысячи человек (из них 246 – дети). Печенин подчеркнул, что в 2022 году приток туристов вырастет еще на 10% по отношению к показателям прошлого года.

В МЧС также уточнили, что большинство трагедий происходят в необорудованных для купания местах. Гибель людей отмечают в опасных и запрещенных местах водоемов, не предназначенных для заплывов.

В мае стало известно, что правительство Москвы передало МВД России по Центральному федеральному округу четыре современных гидроцикла для патрулирования на воде. Новый транспорт поможет обеспечить порядок и общественную безопасность как на плавсредствах, так и на причалах и предприятиях.