Сбившему пешехода на Мытной улице водителю каршеринга предъявили обвинение

Водителю каршеринга, который сбил мужчину на Мытной улице, предъявлено обвинение за нарушение правил, повлекшее вред здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

27 апреля на Мытной улице каршеринговый автомобиль выехал на пешеходный тротуар и сбил пешехода. Водитель сбежал, но его быстро поймали. Как выяснилось, в момент аварии мужчина был пьян.

У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Следствие просит избрать меру пресечения для водителя в виде заключения под стражу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.