Чемпион мира по бодибилдингу подаст в суд на московскую стоматологию за удаление 11 зубов

Чемпион мира и Европы в жиме лежа Андрей Попов около года назад обратился в одну из столичных частных клиник. Медики составили план лечения на сотни тысяч рублей с удалением 11 зубов и установкой шести имплантов.

Проблемы начались после установки первых четырех и временного протеза – носить конструкцию, по словам спортсмена, было невозможно, импланты шатались. В процессе попыток это исправить с Попова взяли еще 50 тысяч рублей.

Когда тот понял, что лечение затягивается, а ему становится все хуже, он обратился в другую клинику. Там выяснилось, что протезирование выполнено некачественно и все нужно переделывать. Теперь Попов пытается взыскать с клиники больше полумиллиона за двойное лечение, моральный вред и экспертизу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

