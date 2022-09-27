Кадры с места пожара в столичном ресторане "Иглубар" появились в Сети

Кадры с места пожара в ресторане "Иглубар" появились в Сети. Заведение находится на крыше лофт-квартала в Холодильном переулке. На месте работают сотрудники прокуратуры, они устанавливают обстоятельства и причины возгорания.

Известно, что в момент ЧП были эвакуированы около 100 человек. О пострадавших информации не было. В тушении были задействованы 15 пожарных расчетов. Они быстро сбили пламя. Успело выгореть 35 квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.