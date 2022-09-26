Движение на Митинской улице перекрывали из-за аварии с участием грузовика

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение транспорта перекрыто на Митинской улице в Москве в связи с аварией. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Митинской улице в районе дома 52 столкнулись автомобиль и грузовик. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – заявили в ведомстве.

Изначально департамент транспорта объявил о полном перекрытии движения в районе места аварии. В настоящий момент возможен проезд по одной полосе в каждом направлении.

В Главном управлении МВД по Ярославской области ранее сообщили о ДТП с четырьмя погибшими на 237-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В данном районе столкнулись автомобиль Hyundai Tucson и грузовик Mercedes.