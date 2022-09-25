Женщина пострадала в ДТП на Можайском шоссе

На Можайском шоссе произошла авария. В ДТП попал автомобиль Audi. Машина сильно повреждена. Судя по кадрам, в салоне находилась женщина, и она серьезно пострадала.

На месте работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

