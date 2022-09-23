"Рейд 112": мотоциклист столкнулся с внедорожником на западе Москвы

На Большой Дорогомиловской улице в районе дома 11 водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, ударился о бордюр, перелетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате пострадал один человек.

А на Шоссейной улице у дома 32 под колеса попал курьер на электровелосипеде. Девушка, управлявшая автомобилем Mitsubishi, поворачивая во двор, не убедилась в безопасности маневра. Мужчина тоже не заметил машину.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

