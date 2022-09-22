"Рейд 112": пожар произошел в ветклинике на Алтуфьевском шоссе

Пожар произошел утром 22 сентября в ветеринарной клинике на Алтуфьевском шоссе. В результате погибли несколько животных.

А на Перовской улице сгорели четыре автомобиля. Первой загорелась "Лада". Потушить сразу ее не удалось, из-за чего огонь перекинулся на стоящие поблизости машины. Один человек получил ожог руки.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.

