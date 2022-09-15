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Общество

14:41

Свердловский водитель без прав разогнал авто до 140 км/ч и "взлетел" над дорогой

обществотранспортавто

Видео: телеграм-канал "Инцидент Екатеринбург"

Житель Екатеринбурга разогнал машину до такой скорости, что она "взлетела" над дорогой, сообщает портал E1.

"Мы с друзьями ехали, и моему другу пришла в голову гениальная идея: а что, если разогнаться до 150 километров в час в пригорок? Стало интересно, насколько мощно мы взлетим. Прав, правда, у меня нет. Я с детства люблю ездить, и накатал на столько штрафов, что пока их получить не могу", – рассказал молодой человек.

Отмечается, что автомобиль каршеринга удалось разогнать до скорости 140 километров в час, в результате инцидента никто не пострадал, однако машина получила повреждения.

Автор идеи также сообщил, что его аккаунт каршеринга был заблокирован.

"Это страшно, что сейчас будут какие-то разбирательства, штрафы. Но мы знали, на что идем. Это самое меньшее, чем мы могли отделаться. Осознавая, пересматривая видео, мы поняли, что нам повезло один раз, что мы остались живы, и больше так не повезет", – добавил он.

Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об административной ответственности для водителей за агрессивное вождение.

Документом будет предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление автомобилем до года за опасное вождение.

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