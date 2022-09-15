Свердловский водитель без прав разогнал авто до 140 км/ч и "взлетел" над дорогой

"Мы с друзьями ехали, и моему другу пришла в голову гениальная идея: а что, если разогнаться до 150 километров в час в пригорок? Стало интересно, насколько мощно мы взлетим. Прав, правда, у меня нет. Я с детства люблю ездить, и накатал на столько штрафов, что пока их получить не могу", – рассказал молодой человек.
Отмечается, что автомобиль каршеринга удалось разогнать до скорости 140 километров в час, в результате инцидента никто не пострадал, однако машина получила повреждения.
Автор идеи также сообщил, что его аккаунт каршеринга был заблокирован.
"Это страшно, что сейчас будут какие-то разбирательства, штрафы. Но мы знали, на что идем. Это самое меньшее, чем мы могли отделаться. Осознавая, пересматривая видео, мы поняли, что нам повезло один раз, что мы остались живы, и больше так не повезет", – добавил он.
Ранее сообщалось, что фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об административной ответственности для водителей за агрессивное вождение.
Документом будет предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление автомобилем до года за опасное вождение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: