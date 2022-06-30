Автоэксперт объяснил, почему нельзя вводить штрафы за превышение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введение административной ответственности за превышение средней скорости приведет к многократному увеличению количества выписываемых штрафов, заявил глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Штрафов будет море. На мой взгляд, введение штрафов за среднюю скорость, уже Верховный суд об этом говорил, неправомерно. Всегда надо устанавливать конкретное место и время совершения правонарушения", – сказал он.

В качестве примера несправедливого применения такой нормы Похмелкин привел ситуацию, когда водитель превысил скорость при обгоне, однако далее на протяжении практически всего участка дороги ехал с разрешенной скоростью. Тем не менее в соответствии с ПДД будет считаться, что он превысил среднюю скорость.

"Превышение скорости на 30–40 километров в час при обгоне гораздо менее опасная вещь, чем если человек будет ее контролировать и в любой момент рисковать тем, что кто-то выскочит или ускорится", – отметил Похмелкин.

Эксперт пояснил, что обгон является безопасным, если он максимально короткий и, следовательно, быстрый.

"Это святое правило безопасности", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий замену штрафов за незначительные нарушения на предупреждение. В частности, речь идет о наказании за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, не включенный указатель поворота.

В то же время предлагается ужесточить наказания за серьезные нарушения. Так, за повторное управление транспортным средством без прав будет грозить штраф вплоть до 100 тысяч рублей. Если же человек ранее привлекался по части 4 статьи 12.7 КоАП, то ему будет грозить уже уголовная ответственность с возможностью лишения свободы до одного года.