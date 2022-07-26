В Госдуме разработали законопроект о лишении прав за агрессивное вождение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фракция ЛДПР намерена в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об административной ответственности для водителей за агрессивное вождение, сообщил член партии Ярослав Нилов в своем телеграм-канале.

Документом будет предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление автомобилем до года за опасное вождение.

При этом для привлечения автомобилиста к административной ответственности необходимо будет подтвердить наличие правонарушения с помощью камер фото- и видеофиксации.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона об ответственности за опасное вождение. Наказание, согласно проекту, вводится для тех, кто повторно осуществлял опасное вождение без водительского удостоверения.

Такие нарушители могут получить штраф до 250 тысяч рублей или быть лишены свободы до 1 года. В этом случае их также лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

