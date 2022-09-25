Два человека погибли, еще два пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: depositphotos/annavaczi

В Подмосковье автомобиль KIA выехал на полосу встречного движения и влетел в ВАЗ, в результате аварии два человека погибли, еще два пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяну Петрову.

Она уточнила, авария произошла накануне вечером на 112-м километре Дмитровского шоссе. В результате ДТП водитель ВАЗ и 8-летняя пассажирка погибли, а также двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в отбойник и опрокинулся в районе станции метро "Строгино". Из-за аварии на внешней стороне 65-го километра МКАД было затруднено движение. Его оперативно восстановили.

До этого на внутренней стороне 82-го километра МКАД загорелся грузовой автомобиль. Из-за происшествия движение на участке было осложнено, автомобили могли проехать по трем полосам из пяти. Информация о пострадавших не поступала.

