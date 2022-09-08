На западе Москвы пожарные спасли кошку из горящей квартиры

На западе Москвы пожарные спасли кошку. Они вытащили ее из многоэтажки, где горела квартира.

Животное сильно надышалось едким дымом. Пожарные откачали питомца с помощью кислородного оборудования и отпоили водой. Среди людей никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.