Подстреленная медведица на острове Диксон оказалась медведем

Подстреленная медведица, найденная на острове Диксон в Красноярском крае, оказалась медведем. Об этом сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Ветеринары осмотрели раненого зверя. У животного обнаружили до 50 ран от картечи разного диаметра.

О том, как медведя доставили в Москву, и почему животное оказалось в таком тяжелом состоянии, – в эфире телеканала Москва 24.