Дикую медведицу спасли в Турции. Животное обнаружил фермер на своей пасеке. Медведь вел себя странно – шатался, скулил и тяжело дышал. Мужчина посадил зверя в машину и отвез ветеринарам.

Оказалось, что животное полакомилось медом из нектара с цветков рододендрона. Турки назвали этот сорт меда "безумным медом", потому что он обладает галлюциногенным эффектом. Местные жители использовали его для медицинских целей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.