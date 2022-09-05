Семейство с 5 амурскими тигрятами попало на видео в Приморском крае

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае поделились кадрами с амурскими тиграми. На видео запечатлен первый выводок из пяти краснокнижных амурских тигрят.

Снять малышей удалось в естественной среде. Специалисты парка отмечают, что обычно у тигриц рождается не более трех детенышей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.