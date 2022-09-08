Бурундука и эублефара без их владельцев перевозили летом поезда дальнего следования на ОЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летом 2022 года на поездах дальнего следования на ОЖД без владельцев были перевезены бурундук, эублефар и норка, сообщается на сайте перевозчика.
"Так, в период с июня по август 2022 года на перевозку животных без сопровождения владельцев в специализированном купе для перевозки багажа было оформлено 2 057 перевозочных документов. В период летних перевозок, помимо кошек и собак, в свое путешествие отправились бурундук, эублефар, норка, 6 шиншилл, 8 ежей, а также 18 декоративных кроликов." – говорится в сообщении.
Наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск и Ростов-на-Дону.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил конкретизировать правила перевозки животных в автомобилях, введя обязательное использование контейнеров-перевозок и автобоксов.
Депутат отметил, что сегодня в дорожном потоке часто можно увидеть автомобили, в салоне которых находятся домашние животные, в том числе крупные собаки, свободно расположенные на пассажирском месте рядом с водителем.
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