Эксперт оценил предложение запретить продавать животных в зоомагазинах

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Животные в зоомагазинах испытывают постоянный стресс, так как все время выставлены для обозрения покупателям, заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

"Так как в зоомагазинах животные постоянно экспонируются и испытывают от этого постоянный стресс. Также в большинстве случаев друзья наши меньшие содержатся в подобных местах в ненадлежащих условиях", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что из-за отсутствия отдыха животные в зоомагазинах постоянно находятся в состоянии стресса, не отдыхают, что становится причиной различных заболеваний.

По словам врача, в настоящее время стоит подумать об альтернативных видах контактной торговли.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что законопроект, который запретит продажу животных в зоомагазинах, могут принять в России этой осенью.

Он отметил, что животным при продаже не обеспечивают нормальные условия, а также обратил внимание на то, что люди покупают животных, которые уже имеют проблемы со здоровьем.

