У экс-главы ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 млн рублей

Имущество на общую сумму 180 миллионов рублей изъяли у бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю. В доход государства перешли земельные участки, дорогостоящие дома, квартиры и дорогие иномарки.

Задержание полковника Алексея Сафронова могло бы остаться незамеченным, если бы не кадры из его особняка. Роскошный интерьер поразил своим блеском: золотые унитазы и раковины, хрустальные люстры в туалетах, позолоченные лестницы и шкафы.

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