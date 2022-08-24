Мужчина напал с ножом на настоятеля храма Николая Чудотворца в Домодедове. Его задержали.

По данным Следственного комитета, мужчина совершил поджог в одном из кабинетов воскресной школы. Когда в помещение вошел священник, злоумышленник напал на него с ножом. От полученного ранения настоятель храма скончался.

Задержать преступника помогли очевидцы. Они и вызвали на место полицию. Мотивы преступления начали выяснять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.