Новости мира: в Иране объявлен трехдневный траур после взрыва в порту

В Иране после взрыва склада с химикатами в порту провинции Хормозган объявлен трехдневный траур. Число погибших выросло до 18 человек, пострадали более 800. Взрыв был такой силы, что разрушил здания и повредил машины в округе. Пожар до сих пор не ликвидирован.

В Аризоне показательный заезд гоночной лодки едва не закончился трагедией. Судно с двумя пилотами на огромной скорости взлетело в воздух, несколько раз перевернулось и упало в воду. К счастью, обошлось без пострадавших.

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