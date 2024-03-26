Замглавы департамента по делам ГО Иванов рассказал о спасении пожарных в "Крокусе"

Сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар и искали людей в "Крокус Сити Холле", работали с риском для жизни. Спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован.

Как рассказал, заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов, пожарные в момент ЧП находились на четвертом этаже здания, когда началось обрушение кровли. Однако им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.