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26 марта, 11:45

Происшествия

Замглавы департамента по делам ГО Иванов рассказал о спасении пожарных в "Крокусе"

Замглавы департамента по делам ГО Иванов рассказал о спасении пожарных в "Крокусе"

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Сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар и искали людей в "Крокус Сити Холле", работали с риском для жизни. Спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован.

Как рассказал, заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов, пожарные в момент ЧП находились на четвертом этаже здания, когда началось обрушение кровли. Однако им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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