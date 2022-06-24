Новости последнего часа: уголовное дело возбудили после ДТП на Зубовском бульваре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, уголовное дело завели по факту смертельной аварии на Зубовском бульваре с двумя погибшими. Об этом сообщили в прокуратуре.

В Москве запустили специальный велотариф "Прогулка. Выпускной". Заплатить за три часа аренды нужно всего пять рублей, рассказал Дептранс.

Вторую погибшую обнаружили в Сочи после того, как в море смыло две машины с пассажирами. Об этом заявили в МЧС региона.