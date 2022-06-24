Туристы рассказали об обстановке в Сочи

Из-за сильных ливней в Сочи подтопило десятки домов. Кроме того, в результате осадков два автомобиля унесло в акваторию Черного моря. В машинах находились семь человек. Одного человека спасли, а другого нашли погибшим. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Одна из туристок в Сочи рассказала, что смерчи выходили с разных сторон. Другой путешественник отметил, что уровень воды в реках города повысился, но не до критических показателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

