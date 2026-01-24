Неизвестные силой захватили гаражный комплекс в Вешняках

В Москве, в районах Вешняки и Куркино, произошли силовые захваты гаражных комплексов. Неизвестные врывались на территорию, выгоняли охрану, ломали камеры и заявляли о своем праве на управление. После этого новые "управляющие" объявили о резком повышении тарифов для автовладельцев.

Собственники собрали более 200 письменных заявлений, доказывающих, что они не участвовали в этих собраниях и не согласны с захватом. Они обратились в полицию, прокуратуру и суд, предоставив фото- и видеодоказательства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.