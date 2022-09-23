На Австралию обрушился сильный шторм

Австралию трясет сильнейший шторм. Мощная буря накрыла почти 900 километров восточного побережья страны. Ливни вызвали наводнения и оползни.

В штате Квинсленд высыпал град размером с теннисный мяч. Новый Южный Уэльс сотрясают грозы, которые угрожают жизни и имуществу местных жителей.

Авиакомпании отменили 100 внутренних рейсов, прибывающих и улетающих из Сиднея. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.