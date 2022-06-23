Пожар локализован в цеху в Электроуглях

В Электроуглях горит цех с растворителем и лакокрасочными изделиями. Огонь локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, информация о пожаре поступила около 7 утра.

Как стало известно ранее, в результате возгорания обрушилась крыша здания. К тушению пожара привлекли 17 единиц техники и более 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.