В Евпатории перепалка на автозаправке закончилась стрельбой. Как рассказали очевидцы, которые все снимали на телефон, на АЗС на улице Чапаева собрались около 30 человек. Они ругались между собой, а потом прогремели выстрелы.

Тут же подъехали оперативники, и люди стали разбегаться в разные стороны. Некоторых задержали, уложив лицом в пол. В таком положении они дожидались приезда спецтранспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.