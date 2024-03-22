Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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22 марта, 21:30

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Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

Собянин: московские власти окажут помощь пострадавшим в Крокус-Сити

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Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в "Крокус Сити Холле". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники ОМОН и СОБР. Также к концертному залу направлено более 50 машин скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в больницы.

Точных цифр по погибшим и пострадавшим пока нет.

Ранее сообщалось, что стрельба в концертном зале произошла около 20:30 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли огонь из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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