Новости мира: два самолета столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса

Два легкомоторных самолета столкнулись в аэропорту Лас-Вегаса. Первый разбился в поле при заходе на посадку, второе воздушное судно упало в водоем. По предварительным данным, в каждом самолете находились по два человека: пилот и пассажир. Выжить никому не удалось. Причины столкновения выясняются.

На заправке в казахстанском городе Алга взорвалась газовая цистерна. Огонь уничтожил легковушку и погрузочную автотехнику. Также сгорело соседнее административное здание площадью 22 квадратных метра. В момент взрыва на заправке были трое сотрудников. Всем им удалось спастись.

В американском Индианаполисе мужчина расстрелял толпу покупателей в торговом центре. Сообщается о четырех погибших и двух раненых. Очевидцы говорят, что было более 20 выстрелов. Также на место преступления вызваны саперы из-за подозрительного рюкзака. По данным полиции, нападавший ликвидирован.

Компания SpaceX Илона Маска вывела в космос еще 53 мини-спутника для своей интернет-сети Starlink. Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома во Флориде. После этого ее многоразовая ступень спустилась на плавучую платформу в Атлантике. В SpaceX подтвердили успешный вывод интернет-спутников на орбиту.

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