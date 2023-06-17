Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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17:45

Экономика

Новости часа: женщина была ранена в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Новости часа: женщина была ранена в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина была ранена в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР. Об этом сообщило представительство региона.

В Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.

Первые смарт-контракты с цифровым рублем могут быть во второй половине года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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