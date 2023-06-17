Новости часа: женщина была ранена в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Женщина была ранена в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР. Об этом сообщило представительство региона.

В Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов. Об этом заявил мэр города Владимир Леонтьев.

Первые смарт-контракты с цифровым рублем могут быть во второй половине года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.