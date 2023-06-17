Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Якутии

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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку недалеко от Якутска. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по Республике Саха.

"Поступила информация об аварийной посадке воздушного судна Ми-8 в 90 километрах от города Якутск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 21 пассажир. В результате происшествия никто не погиб.

К месту посадки будет отправлен региональный поисково-спасательный отряд. Также при необходимости туда вылетит Ми-8 с 10 сотрудниками МЧС.

Накануне пассажирский Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Сочи, совершил незапланированную посадку в Саратове. На его борту находились 178 человек.



Летевший из Москвы в Сочи самолет незапланированно сел в Саратове