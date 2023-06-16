Пассажирский Boeing, летевший из Москвы в Сочи, незапланированно сел в Саратове

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Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Сочи, сел в Саратове. Причины посадки неизвестны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что посадку самолет совершил в аэропорту Гагарин в 18:08 по московскому времени. По словам собеседника агентства, с пассажирами работает представитель авиакомпании.

Согласно онлайн-табло на сайте S7, Boeing-737 рейса 2047 вылетел в 16:25 по московскому времени после 45-минутной задержки и уже приземлился. Дальнейший вылет запланирован на 22:40 по московскому времени.

13 июня авиалайнер Sukhoi Superjet рейсом из Москвы в Актау (Казахстан) приземлился в Самаре после поданного сигнала бедствия и запроса посадки. До этого командир судна спустя час полета связался с диспетчерами и запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Все экстренные службы воздушной гавани были подняты по тревоге.

Ранее самолет авиакомпании Utair, выполнявший маршрут Сургут – Москва, подал сигнал тревоги. После этого он приземлился в Перми. Позже в авиакомпании заявили, что причина вынужденной посадки заключалась в ухудшении самочувствия одного из пассажиров.

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