16 июня, 23:30Происшествия
Развожаев объяснил отключение света в ряде районов Севастополя проблемами на подстанции
Фото: 123RF/lempro
Электричество пропало в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
По словам главы города, по предварительной информации, электричество пропало из-за отключения автоматики на станции "Севастополь".
Развожаев уточнил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и закончат работы через несколько часов. Он подчеркнул, что на месте работает его заместитель Евгений Горлов.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС 364 тысячи жителей Ростовской области остались без электроснабжения. Ввод в эксплуатацию ранее отключенных энергоблоков осуществлялся поэтапно в круглосуточном режиме.
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