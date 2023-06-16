Развожаев объяснил отключение света в ряде районов Севастополя проблемами на подстанции

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Электричество пропало в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам главы города, по предварительной информации, электричество пропало из-за отключения автоматики на станции "Севастополь".

Развожаев уточнил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и закончат работы через несколько часов. Он подчеркнул, что на месте работает его заместитель Евгений Горлов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на Новочеркасской ГРЭС 364 тысячи жителей Ростовской области остались без электроснабжения. Ввод в эксплуатацию ранее отключенных энергоблоков осуществлялся поэтапно в круглосуточном режиме.