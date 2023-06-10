На Филиппинах эвакуируют около 10 тысяч жителей из-за извержения вулкана Майон – СМИ

Фото: AP Photo/John Michael Magdasoc

После извержения вулкана Майон на Филиппинах местные власти начали эвакуацию 10 тысяч жителей, которые проживают в пределах четырехкилометровой постоянной опасной зоны вулкана. Об этом сообщает издание GMA.

С начала извержения вулкана ученые зафиксировали 28 случаев небольших камнепадов. Тем не менее с начала стихийного бедствия не произошло ни одного вулканического землетрясения.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах проснулся один из самых непредсказуемых вулканов планеты – Майон. Власти объявили третий из пяти возможных уровень опасности.

Из-за пепла и дыма в районах около вулкана ограничили полеты.

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана Майон