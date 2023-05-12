Пять человек погибли в результате ДТП с большегрузом в Самарской области

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Авария с участием автомобиля Chevrolet Cobal и большегруза произошла в Большеглушицком районе Самарской области. В результате ДТП погибли пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Предварительно установлено, что около 17:08 в Большеглушицком районе водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом", – подчеркнуло ведомство.

ГУ МЧС по региону уточнило, что погибшие находились в легковом автомобиле.

До этого СМИ сообщили, что бывший игрок московского "Спартака" Александр Каракин умер после ДТП на уличных гонках в Подмосковье. Футболисту было 32 года. Говорилось, что его Nissan GT-R врезался в отбойник, после чего автомобиль отбросило на середину дороги.

Позже сообщалось, что прокуратура взяла под контроль установление причин ДТП в Одинцовском городском округе, в результате которого погиб, предположительно, Александр Каракин.

Ведомство уточнило, что в результате ДТП потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных телесных повреждений.

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