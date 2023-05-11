Автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие в Лефортовском тоннеле

В Лефортовском тоннеле легковой автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем официальном телеграм-канале

Уточняется, что на месте уже работают столичные оперативные службы. Выясняются обстоятельства ДТП, а также информация о возможных пострадавших.

"Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 3", – говорится в сообщении Дептранса.

Ранее на 15-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух большегрузов. Из-за аварии на этом участке дороги некоторое время было затруднено движение, однако в данный момент проезжую часть уже освободили.

До этого столкновение с участием мотоцикла и пожарной машины произошло на Земляном Валу в Москве. В результате ДТП пострадал мотоциклист.