Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:56

Происшествия

Пожар на крыше многоэтажного дома в Белгороде ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на крыше многоэтажного дома в Белгороде был ликвидирован. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

"Пожар полностью ликвидирован", – рассказали в МЧС.

На данный момент идет разбор и проливка конструкций. При пожаре никто не пострадал.

Огонь вспыхнул в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде в ночь на 17 июня. Возгорание началось в котельной, расположенной на крыше здания.

Жильцов оперативно эвакуировали.

Читайте также

происшествияпожаррегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика