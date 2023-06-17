Пожар на крыше многоэтажного дома в Белгороде ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на крыше многоэтажного дома в Белгороде был ликвидирован. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

"Пожар полностью ликвидирован", – рассказали в МЧС.

На данный момент идет разбор и проливка конструкций. При пожаре никто не пострадал.

Огонь вспыхнул в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде в ночь на 17 июня. Возгорание началось в котельной, расположенной на крыше здания.

Жильцов оперативно эвакуировали.