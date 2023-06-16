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Число госпитализированных в Херсонской области после ЧС на ГЭС увеличилось до 95 человек
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Число госпитализированных после разрушения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 95 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"95 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 957 человек, эвакуированных с затопленных территорий", – заявил он.
Ранее Сальдо сообщил, что количество погибших в результате паводка после ЧП на Каховской ГЭС среди жителей Херсонской области выросло до 18.
Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, теракт осуществила украинская сторона.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
В МЧС РФ рассказали, что ЧП на гидроэлектростанции с ущербом свыше 1,2 миллиарда рублей отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля
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